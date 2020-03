Egitto: Banca centrale sollecita a ridurre le transazioni in contanti per evitare la diffusione del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto ha invitato a ridurre le transazioni in contanti e ad adottare metodi di pagamento elettronico al fine di evitare la diffusione del nuovo coronavirus. Per contribuire ad alleviare l'impatto della Covid-19 sull'economia domestica, l'istituto centrale ha aumentato i limiti sul prelievo di contante giornaliero e i deposito a 10.000 sterline egiziane (circa 640 dollari statunitensi) per gli individui e 50.000 sterline egiziane (quasi 3.200 dollari statunitensi) per le aziende. Per incoraggiare l'adozione di questo approccio, la Banca centrale ha rimosso tutte le tasse sull'utilizzo dei metodi di pagamento elettronico.(Cae)