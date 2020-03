Singapore: coronavirus, terzo decesso per complicazioni legate a Covid-19

- Un terzo paziente è morto a Singapore per complicazioni dovute all'infezione da Covid-19. Lo ha annunciato oggi il ministero dell Salute in un comunicato rilanciato dai media locali. L'uomo, di 70 anni e senza precedenti di viaggi in altri paesi colpiti dai contagi, è deceduto nell'ospedale centrale di Singapore, dov'era stato ricoverato lo scorso 29 febbraio in terapia intensiva a causa di complicazioni legate all'ipertensione. Il 2 marzo la diagnosi ha confermato che aveva contratto la Covid-19. Nel paese sono morte altre due persone, una donna singaporiana di 75 anni e un uomo indonesiano di 64, sempre a causa di complicazioni legate al coronavirus. Le autorità hanno disposto misure di contenimento del contagio, vietando i raduni di più di 10 persone ed imponendo a chi rientra dall'estero un periodo di quarantena di 14 giorni. (Fim)