Coronavirus: Cgil, 21mila aziende attivano gli ammortizzatori sociali in Lombardia

- Cgil Lombardia comunica in una nota che sono quasi 21mila le procedure di cassa integrazione aperte in Lombardia, per un totale di circa 500mila lavoratrici e lavoratori cui spettano gli ammortizzatori sociali. La maggior parte delle richieste arriva dall’industria metalmeccanica (circa 7mila pratiche per circa 200mila addetti coinvolti). Nell’industria chimica, tessile, gomma plastica, energia sono state aperte quasi 2mila pratiche per 80mila lavoratori circa. I lavoratori del commercio, degli appalti, del terziario, del turismo già coinvolti sono 140mila, ma manca all’appello la distribuzione non alimentare. L’edilizia, coi cantieri chiusi, insieme all’industria del legno e impianti fissi ha visto finora l’apertura in Lombardia di 3.600 procedure per circa 29mila addetti coinvolti. “I motivi per cui le aziende stanno ricorrendo agli ammortizzatori sociali sono diversi - commenta Valentina Cappelletti, segretaria della Cgil Lombardia con delega al mercato del lavoro -. Da un lato c’è l’effetto diretto delle chiusure imposte per decreto, fin dal 23 febbraio, quando fu istituita la prima zona rossa, a cui si sono aggiunte quelle che hanno interessato tutta la Lombardia dal 8 marzo. Da ultimo, in questi giorni, attendiamo l’arrivo delle richieste di cassa integrazione in deroga, che finora non erano attivabili in Lombardia”. “Gli ammortizzatori sociali accompagnano però anche la chiusura delle attività escluse dalla la lista dei codici Ateco, su cui Cgil Cisl Uil hanno lavorato perché venisse ridotta il più possibile” aggiunge Cappelletti. “Questo non solo perché molte attività non sono affatto essenziali ma soprattutto perché le misure di contenimento della epidemia attraverso il distanziamento sociale devono prevalere anche sulle attività economiche. Non si può usare lo stesso metro di valutazione per zone che di fatto sono focolai, pesantemente colpiti dalla malattia e dai lutti, come Bergamo, Cremona o Brescia, ma che le autorità competenti hanno deciso di non dichiarare nuove zone rosse. Deve continuare a prevalere la linea intrapresa da Cgil Cisl Uil: prima la salute”. (segue) (com)