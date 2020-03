Coronavirus: Cgil, 21mila aziende attivano gli ammortizzatori sociali in Lombardia (2)

- Dopo la revisione dell’elenco delle attività indispensabili, i lavoratori potenzialmente attivi in Lombardia sono scesi da 1,61 milioni a 1,58 milioni, quindi sono ancora moltissimi. “Infine Il Protocollo nazionale sulla salute e sicurezza sta facendo il resto - aggiunge Cappelletti -. Le misure di protezione lì previste valgono per tutti, comprese le aziende dei settori autorizzati ad operare. Le aziende che non garantiscono tutte le misure di protezione stanno chiudendo o rallentando l’attività e quindi fanno ricorso agli ammortizzatori sociali. Il Protocollo è uno strumento utile per i confronti fra i rappresentanti dei lavoratori e le imprese. Ma spesso ci chiediamo cosa accade là dove il sindacato non è presente e organizzato e dove è oggettivamente difficile l’attività ispettiva già in condizioni normali, figuriamoci ora”. ”L’emergenza sanitaria avrà un impatto sulle buste paga dei lavoratori - prosegue Cappelletti -. Ai datori di lavoro chiediamo di continuare ad anticipare le indennità per tutti gli ammortizzatori sociali che lo consentono. A Regione Lombardia chiediamo di finalizzare l’accordo con ABI per l’anticipazione sociale della cassa integrazione in deroga. Cgil Cisl Uil nazionali, comunque,hanno chiesto ai ministri Catalfo, Gualtieri e al presidente dell’Inps Tridico di anticipare i tempi di pagamento, per garantire continuità di reddito. Da ultimo dobbiamo trovare una soluzione per estendere le protezioni anche a chi oggi è rimasto fuori dai decreti, per esempio tutti coloro che sono stati assunti dopo il 23 febbraio e le lavoratrici domestiche”. (com)