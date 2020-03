Coronavirus: Boccia, cambio di governo? Si facciano esame coscienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è il momento di ipotizzare cambi di governo. Lo sostiene il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, che è intervenuto a "L'Intervista di Maria Latella" su SkyTg24. "Dalle opposizioni - spiega - mi aspetto un contributo rispetto all'emergenza e sta arrivando spesso, il nostro impegno nell'ascolto è totale. Se qualcuno durante l'emergenza trova il tempo di ipotizzare cambi di governo penso che debba risponderne alla propria coscienza e al proprio equilibrio psichico, perché parlare di un nuovo governo in piena emergenza penso che non sia molto naturale. Poi dopo faremo i conti, quindi saranno gli italiani, l'opinione pubblica e i mezzi di informazione ad analizzare l'operato, i limiti, gli errori e le virtù del governo. Adesso si marcia tutti insieme poi dopo ci sarà il confronto politico e parlamentare". (Rin)