Coronavirus: arcivescovo Delpini, avevamo immaginato un'altra Pasqua

- "Avevamo immaginato un’altra Pasqua", con queste parole si apre il "messaggio di speranza" che l'arcivescovo Mario Delpini invia alla diocesi per questo tempo pasquale, vissuto in maniera del tutto singolare. L’annuncio di questo messaggio pasquale è stato fatto oggi, domenica 29 marzo 2020, dall’arcivescovo al termine della celebrazione eucaristica trasmessa in diretta dal Duomo di Milano. Questo nuovo testo si affianca alla sezione della Proposta pastorale per il 2019-2020 (La situazione è occasione): “Siate sempre lieti nel Signore” (Fil 4,4), lettera per il tempo di Pasqua”, fornendo alcuni spunti per rileggere in modo più puntuale e diretto il periodo affaticato che stiamo vivendo. "La morte è diventata vicina, interessa le persone che mi sono care" cosa che - nota l'Arcivescovo - normalmente non è per noi usuale, all'interno delle quotidiane preoccupazioni. Il pensiero va a coloro che vengono ricoverati, alle loro famiglie e a quelli che passano dalla vita terrena alla vita eterna a causa di questa pandemia. "La morte è così vicina e non ci pensavamo" e tutto questo "suscita domande che sono più ferite che questioni da discutere". Rivolgendo poi l'attenzione agli interrogativi sulla presenza di Dio, difficili non solo per coloro che si professano non credenti ma fonte di fatica anche per chi vive una intensa vita spirituale, l'Arcivescovo mostra come sia forte per tutti l'esigenza di segni che manifestino la presenza di Dio. In un tempo in cui anche chi non crede si interessa all'apertura delle chiese c'è "bisogno di segni". (segue) (com)