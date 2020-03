Coronavirus: arcivescovo Delpini, avevamo immaginato un'altra Pasqua (2)

- Pensando poi all'impossibilità della celebrazione comunitaria dell'Eucaristia, nonostante ora si cerchi di supplire con alcuni accorgimenti tecnici, ci si rende conto che "trovarsi per la celebrazione della Messa, cantare, pregare, stringere le mani amiche nel segno della pace, ricevere la comunione è tutt’altro". A questo riguardo l'Arcivescovo sottolinea come la possibilità della ripresa delle celebrazioni sarà il segno di una ritornata normalità: "Se in questo tempo abbiamo provato l’emozione di pregare insieme in casa, abbiamo imparato che è possibile, che unisce, che non esaurisce il desiderio di incontrare il Signore e anzi fa crescere il desiderio di “andare a messa”". Infine una riflessione su quanto sia necessaria la Risurrezione per la nostra speranza. Infatti "quando irrompe il nemico che blocca tutto, che paralizza la città, che entra in casa con quella febbre che non vuol passare, allora le certezze vacillano, e il verdetto del termometro diventa più importante dell’indice della Borsa". Davanti a tutto questo "l'unica roccia alla quale appoggiarsi può essere solo chi ha vinto la morte". Il messaggio si conclude con l'augurio per la santa Pasqua, una Pasqua più simile alla prima Pasqua, vissuta in casa più che in chiesa, rivivendo quella sera "La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi!”" (Gv 20,19). (com)