Polonia: Duda, elezioni presidenziali di maggio potrebbero essere rinviate

- Lo svolgimento delle elezioni presidenziali il prossimo 10 maggio in Polonia potrebbe rivelarsi insostenibile se in quella data la pandemia di coronavirus imponesse ancora misure restrittive come quelle attuali. Lo ha dichiarato il presidente polacco Andrzej Duda all’emittente televisiva statale “Tp”. “Le elezioni sono un evento molto importante perché assicurano la continuità del potere statale e la Costituzione prevede un mandato presidenziale di cinque anni. Le elezioni sono al momento confermate e nessuno sa cosa accadrà il 10 maggio, tra un mese e mezzo. Nessuno può prevederlo ma naturalmente spero che ci saranno le condizioni per lo svolgimento delle elezioni”, ha detto Duda, ammettendo tuttavia che ciò sarebbe impossibile se l'epidemia non scemasse e ci fosse la necessità di mantenere la disciplina e le restrizioni in vigore attualmente. “In quel caso penso che la data elettorale potrebbe rivelarsi insostenibile. Tuttavia, resto fiducioso che sarà possibile svolgere queste elezioni con calma”, ha aggiunto il presidente polacco. (segue) (Vap)