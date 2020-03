Baranzate (MI): algerino accoltellato in casa da conoscenti, non è grave

- Un 32enne algerino la scorsa notte, verso l’1.30, è stato accoltellato nella sua casa di Baranzate, in provincia di Milano, da due conoscenti, di cui però non ha saputo fornire ai carabinieri le generalità esatte. Si trovava nel suo appartamento di via Redipuglia, quando ha iniziato a litigare con i due. Uno di loro ha reagito, prendendo in mano un coltello da cucina e ferendo al torace, alla tempia e alla mano il 32enne, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, da cui è stato dimesso con 15 giorni di prognosi.(Rem)