Roma: trovato in strada con dosi cocaina, arrestato 32enne

- I carabinieri della stazione Roma Torrino Nord hanno arrestato un 32enne, originario di Saronno ma residente a Roma, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in via della Magliana e lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche sono state rinvenute alcune dosi di cocaina che hanno portato i militari a perquisire la sua abitazione, in via del Trullo. I Carabinieri hanno così trovato e sequestrato altra sostanza stupefacente - 10 g di hashish - bilancini di precisione e materiale vario per il taglio e confezionamento. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo. (Rer)