Israele: progressi nei colloqui tra Netanyahu e Gantz sulla formazione del nuovo governo

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo (ex) rivale Benny Gantz hanno compiuto "progressi significativi" nei negoziati per la formazione di un governo di unità nazionale nel pieno della crisi del nuovo coronavirus. Gantz, che ha condotto tre campagne elettorali in meno di un anno contro Netanyahu, è stato eletto presidente della Knesset (il parlamento israeliano) giovedì scorso, 26 marzo, dopo essersi unito al primo ministro uscente in un'inaspettata inversione di tendenza. I due hanno parlato nella notte tra sabato a domenica sull'istituzione di "un governo di emergenza nazionale per gestire la crisi del coronavirus e altre sfide che lo Stato di Israele deve affrontare", hanno indicato le parti in una dichiarazione comune. "Sono stati compiuti progressi significativi" e "durante la giornata si terrà un altro incontro per raggiungere un accordo finale", si legge nel testo condiviso dal partito Likud (destra) di Netanyahu e dalla formazione centrista Kahol Lavan (Blu e Bianco) di Gantz. (Res)