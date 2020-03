Arabia Saudita: missili Houthi contro Riad mettono a rischio la tregua per il coronavirus in Yemen (2)

- Gli Houthi hanno lanciato centinaia di missili e droni attraverso il confine, principalmente nei vicini obiettivi militari e civili, ma anche a Riad. La città si trova circa 1.000 chilometri a nord del confine con lo Yemen e l'ultimo tentativo di attacco alla capitale risale al giugno 2018. L’episodio di ieri sera arriva dopo che tutte le parti nel conflitto in Yemen avevano garantito il proprio sostegno alla richiesta di un cessate il fuoco avanzata dalle Nazioni Unite per proteggere i civili dalla nuova pandemia di coronavirus. L’invito dell’Onu di giovedì 26 marzo era coinciso con il quinto anniversario dell'intervento dell'Arabia Saudita nella guerra civile in Yemen, alla guida di una coalizione militare a sostegno del governo riconosciuto dalla Comunità internazionale con sede ad Aden, contro i ribelli Houthi che controllano la capitale Sana’a. Nella sua dichiarazione, Al Malki ha affermato che il lancio di missili in questo momento ha mostrato “le vere intenzioni” del gruppo yemenita e dal governo iraniano che lo sostiene. (segue) (Res)