Arabia Saudita: missili Houthi contro Riad mettono a rischio la tregua per il coronavirus in Yemen (3)

- "Questa escalation da parte della milizia Houthi non riflette né l’accettazione del cessate il fuoco, né alcuna serietà nell'impegnarsi in misure di rafforzamento della fiducia per raggiungere una soluzione politica globale con il governo yemenita per porre fine al colpo di Stato", ha detto ancora il portavoce. La coalizione a guida saudita è intervenuta nella guerra civile dello Yemen nel 2015 per tentare di ripristinare il governo riconosciuto del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi, deposto dagli Houthi nel 2014. Il conflitto ha ucciso oltre 100.000 persone, tra cui molti civili, e ha creato la peggiore crisi umanitaria del mondo, lasciando milioni di persone senza cibo e cure mediche. Le parti in guerra avevano mostrato in precedenza un interesse per la de-escalation, creando "canale aperto" tra Riad e i ribelli con l'obiettivo di porre fine alla guerra. Tuttavia, la ripresa dei combattimenti ha portato oltre 40.000 persone a lasciare le proprie case nel mese di gennaio, aggiungendosi ai circa 3,6 milioni di profughi in fuga dall'inizio della guerra. (segue) (Res)