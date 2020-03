Coronavirus: arrestati 5 pusher, in giro nonostante i divieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorni difficili per i pusher alle prese con le norme di isolamento forzato volute dal governo per contenere la diffusione del coronavirus. Nel corso della settimana, la polizia di Stato ha arrestato, in diverse situazioni, 5 persone per spaccio. Spesso a destare l'attenzione degli agenti è stato proprio il mancato rispetto delle norme anti-contagio. Come accaduto in zona Casilino nuovo dove i poliziotti del commissariato di zona si sono insospettiti per il continuo andirivieni di persone, ritenuto anomalo rispetto alle attuali disposizioni legate, di T.B., 29enne tunisino. Durante gli appostamenti i poliziotti hanno visto il sospettato cedere della sostanza in cambio di denaro e hanno deciso di bloccarlo. A casa sua sono stati rinvenuti 24 grammi di cocaina e 340 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. T.B. è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)