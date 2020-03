Coronavirus: arrestati 5 pusher, in giro nonostante i divieti (2)

- Anche R.R., 30 enne romano, arrestato dal reparto volanti è stata notato perché in giro senza giustificazione. I poliziotti lo hanno notato mentre transitava su via Casal del marmo cercando di allontanarsi in fretta. Gli agenti però lo hanno fermato e hanno deciso di perquisirlo. Nel taschino anteriore del giubbotto sono stati rinvenuti tre involucri in cellophane termosaldati contenenti cocaina e nella tasca dei pantaloni 400 euro in contanti. Effettuata la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 218 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana ed hashish oltre a 1090.00 euro in contanti, tre bilancini di precisione, tre telefoni cellulari, un coltellino a serramanico di piccole dimensioni e numerosi fogli manoscritti riportanti nomi e cifre a documentare l'attività di spaccio. (segue) (Rer)