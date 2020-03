Coronavirus: Russia, governo istituisce task force per fronteggiare l’emergenza

- Il governo russo ha annunciato la creazione di una task force per l’emergenza coronavirus, che sarà composto da 20 membri e sarà guidato dal primo ministro Mikhail Mishustin. Lo riferisce una nota del governo ripresa dall’agenzia di stampa “Sputnik”. L’annuncio giunge dopo che ieri il governo ha annunciato la sospensione temporanea del traffico stradale e ferroviario ai valichi di frontiera a partire da lunedì prossimo, 30 marzo, come misura per contenere la diffusione del coronavirus. “Il ministero dei Trasporti, d’accordo con il Servizio di sicurezza federale, il Servizio doganale federale e il Rospotrebnadzor (l’ente per la protezione dei diritti dei consumatori), ha deciso di limitare temporaneamente il traffico attraverso stradale, ferroviario, pedonale e fluviale ai valichi di frontiera a partire dalle 24 ora di Mosca del 30 marzo”, si legge in una nota del governo. Secondo le ultime stime fornite questa mattina dal Centro operativo per il contenimento dell'epidemia, il numero di pazienti infetti da Covid-19 in Russia è aumentato di 228 persone nelle ultime 24 ore, portando il bilancio complessivo a 1.264 contagi. Sul totale dei casi, 114 sono stati confermati a Mosca e 36 nella regione di Mosca. In generale l’epidemia è stata registrata in 62 regioni russe. (Rum)