Indonesia: coronavirus, autorità mettono in quarantena 200 fedeli di una moschea di Giacarta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate dell'Indonesia stanno procedendo a trasferire progressivamente oltre 200 fedeli musulmani della moschea di West Jakarta al più grande centro di quarantena del paese, l'Atlet Wisma, come misura preventiva per frenare la diffusione del coronavirus. La misura, riferisce il quotidiano "Straits Times", è stata decisa perché i fedeli della moschea sono stati a stretto contatto con tre compagni musulmani durante la preghiera dello scorso 20 marzo, in seguito alla quale sono stati confermati positivi. Le autorità hanno iniziato a trasferire le persone ieri sera. Dal 26 marzo erano state isolate nella moschea.(Fim)