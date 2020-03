Coronavirus: Kuwait, 67 guarigioni su 235 casi

- Il Kuwait ha registrato tre nuove guarigioni dal coronavirus, portando il totale a 67. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Basel al Sabah, via Twitter. Il paese ha confermato 235 casi in tutto, tra cui undici persone ricoverate in terapia intensiva. Il governo ha attuato diverse misure per rallentare la diffusione del virus. Tutti i voli internazionali da e per il Kuwait sono stati sospesi fino a nuovo avviso. Anche le scuole e le università sono state sospese fino ad agosto. Un coprifuoco nazionale è in vigore tutti i giorni dalle 17:00 alle 4 del mattino fino a nuovo avviso. (Res)