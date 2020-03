Libia: Usa forniranno 6 milioni di dollari per combattere Covid-19

- Gli Stati Uniti forniranno alla Libia 6 milioni di dollari per combattere contro la pandemia di Covid-19. Si tratta di un contributo di “assistenza umanitaria aggiuntiva”, ha reso noto l’ambasciata in una nota. "I fondi aiuteranno il personale sanitario a prevenire la diffusione della malattia e a rispondere ai bisognosi", si legge in una nota. Ieri, sabato 28 marzo, il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie del governo sostenuto dalle Nazioni Unite ha annunciato due nuovi casi di Covid-19, rispettivamente a Tripoli e a Misurata. La Libia ha annunciato il 25 marzo scorso il primo caso Covid-19 nel paese: si tratta di un uomo di 73 anni tornato dall'Arabia Saudita attualmente ricoverato in condizioni stabili. Il primo ministro Fayez Serraj ha recentemente dichiarato lo stato di emergenza e la mobilitazione generale contro il virus Sars-Cov-2. Il governo ha anche adottato misure straordinarie come la chiusura di aeroporti, valichi di frontiera, scuole e moschee, nonché il divieto di assembramento e l'imposizione del coprifuoco. (Lit)