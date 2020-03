Usa-Francia: colloquio telefonico Pompeo-Le Drian, focus su risposta a Covid-19

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian per discutere della cooperazione fra i paesi del G7 nella risposta alla pandemia di Covid-19. Nel corso del colloquio, si legge in una nota del dipartimento di Stato, Pompeo ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti nei confronti delle relazioni transatlantiche e ha sottolineato la necessità di una cooperazione Usa-Francia in seno alla Nato. Pompeo e Le Drian hanno discusso anche dell'importanza di mantenere l'integrità delle reti 5G e di lotta al terrorismo nella regione del Sahel, con il segretario di Stato che ha ringraziato l’omologo francese per gli sforzi francesi nella regione e ha sottolineato la necessità di continuare a coordinare l'assistenza ai governi saheliani, dando loro più mezzi e assistenza per fornire sicurezza alla loro popolazione. (Was)