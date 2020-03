Roma: prova a occupare appartamento disabitato, denunciato 41enne

- Aveva avuto la “dritta” giusta, una casa in via della Marranella, zona Prenestino-Labicano, rimasta disabitata dalla fine del 2018, appartenuta ad una donna romana, morta a ottobre di quell’anno. L’occasione era da prendere al volo, così un 41enne originario della provincia di Cosenza, nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, si è subito dato da fare e, dopo aver scassinato la serratura del portone d’ingresso, è entrato nell’appartamento nel tentativo di occuparlo abusivamente. Alcuni condomini, però, hanno contattato il 112. I carabinieri del nucleo Radiomobilei hanno trovato il 41enne in casa senza alcun titolo, l'uomo è stato denunciato a piede libero per invasione di terreno o edifici. (Rer)