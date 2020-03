Coronavirus: a Mllano ieri 8.351 persone controllate, 206 le sanzionate

- Sono 8.351 le persone controllate e 206 quelle sanzionate ieri in provincia di Milano nell'ambito dei controlli per il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Lo fa sapere una nota della Prefettura di Milano. Cinque le persone denunciate per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. Gli esercizi commerciali controllati dalle forze dell'ordine sono 4.154 e quattro i titolari denunciati, una l'attività chiusa provvisoriamente. (com)