Migranti: Turchia, tratti in salvo 21 migranti provenienti dalla Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guardia costiera turca ha tratto in salvo un gruppo di 21 migranti provenienti dalla Siria e diretti nelle acque territoriali turche del Mar Egeo. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dall’agenzia “Anadolu”, secondo cui i migranti si trovavano a bordo di gommoni. Il mese scorso Ankara ha annunciato che non avrebbe più impedito ai richiedenti asilo di raggiungere l'Europa via terra vietando gli arrivi via mare. La Turchia accusa l'Unione europea di non aver mantenuto le sue promesse nel quadro dell’accordo del 2016. Il paese ospita attualmente oltre 3,7 milioni di siriani.(Tua)