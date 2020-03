Coronavirus: più di mille casi confermati in Grecia, 32 i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi confermati di coronavirus in Grecia ha superato la soglia delle mille unità, attestandosi a 1.061. È quanto riferito dal governo nel suo ultimo aggiornamento, secondo cui la cifra è in aumento di 95 rispetto a 24 ore fa, quando i casi confermati erano 966. Sempre nelle ultime 24 ore si sono registrati quattro decessi, portando il totale a 32. Ieri il ministro dello Sviluppo e degli investimenti Adonis Georgiadis ha dichiarato che il blocco delle attività durerà “ben oltre” il 6 aprile, scadenza attualmente prevista per la fine del provvedimento. (Gra)