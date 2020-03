Singapore: omessa quarantena, autorità cancellano passaporto di un cittadino

- Le autorità di Singapore hanno cancellato il passaporto di Goh Illya Victor, un cittadino del paese che ha violato l'obbligo di quarantena imposta per contenere la diffusione del contagio da coronavirus. Lo ha dichiarato oggi l'Autorità per l'immigrazione (Ica) in un comunicato, nel quale si precisa che il caso è stato anche deferito al ministero della Sanità per ulteriori indagini. Secondo Ica, l'uomo di 53 anni avrebbe infranto le regole effettuando più viaggi fra Singapore e Batam, in Indonesia, nonostante gli avvertimenti delle autorità sui suoi obblighi in periodo di emergenza sanitaria. Goh si è recato a Batam la prima volta lo scorso 3 marzo, rientrando il 19 a Singapore ma ripartendo il giorno stesso per l'Indonesia. L'Ica ha denunciato a suo carico una "condotta irresponsabile", ricordando che quando il signor Goh è rientrato il 19 marzo a Singapore le autorità hanno registrato il suo ritorno, invitandolo a mettersi in quarantena per 14 giorni secondo il protocollo sanitario in vigore. Secondo le autorità, Victor Goh rischia sanzioni fino a 10 mila dollari o una pena fino a sei mesi di carcere. Rimane cittadino di Singapore. (Fim)