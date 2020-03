Libia: procura ordina rilascio di 466 detenuti contro l’epidemia di coronavirus

- La procura della Libia ha ordinato il rilascio di 466 detenuti dalle carceri di Tripoli come parte delle misure precauzionali contro l’epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Giustizia del Governo di accordo nazionale (Gna), l’organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite con sede a Tripoli. I detenuti rilasciati includevano persone sotto interrogatorio, quelle ammissibili alla libertà condizionale e quelle incluse negli ordini di rilascio precedenti. Si tratta di cittadini “arabi e stranieri”, si legge in una nota diffusa su Facebook. "Il rilascio arriva su raccomandazione del Consiglio supremo della magistratura al fine di ridurre il numero di prigionieri per evitare assembramenti", ha aggiunto il dicastero. Si tratta di un primo passo di una serie di misure volte a ridurre il sovraffollamento delle carceri libiche. Secondo il sito web informativo “Libya Observer”, considerato vicino al governo tripolino, è in programma anche un’amnistia per chi ha già scontato metà della pena in carcere, per gli anziani e per le persone affette da problemi di salute. (Lit)