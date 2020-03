Cipro-Regno Unito: colloquio telefonico fra ministri Esteri, focus su risposta a coronavirus

- Il ministro degli Esteri di Cipro, Nikos Christodoulides, ha avuto un colloquio telefonico con la sua controparte britannica, Dominic Raab, per discutere degli sviluppi riguardanti la pandemia di coronavirus. Nel corso del colloquio, riferisce l’agenzia di stampa “Cna”, le due parti hanno concordato di rimanere in costante contatto al fine di affrontare eventuali problemi che sorgeranno per i cittadini britannici che si trovano a Cipro e dei ciprioti che lavorano, studiano o vivono nel Regno Unito. Sono 179 i casi finora confermati di Covid-19 a Cipro, di cui 17 registrati nelle ultime 24 ore, e cinque i decessi. (Res)