Coronavirus: sindaco Sala, regionalismo a 20 fallito, riforme indispensabili per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando l’emergenza sanitaria sarà finita, secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala saranno necessarie le riforme istituzionali. “Ogni parola di un politico oggi rischia di suonare come polemica, ma io penso di avere il coraggio del pensiero e delle azioni: un paese come il nostro con 8.000 comuni, circa 100 province tra vere ed estinte, 14 città metropolitane e 20 regioni, è destinato al fallimento. Io lo dico da tempo. Come dico da tempo che il regionalismo a 20 regioni è fallito. Prendiamone atto”, ha detto Sala ospite del programma “L’indignato speciale” su Rtl 102.5. “Oggi - ha proseguito il primo cittadino - nessuna polemica, ma appena potremo, se queste riforme non vengono avviate, sarà un danno enorme per il paese, perché nei momenti di crisi vedi come il sistema collassa. Questa è una vera responsabilità della politica. Poi la politica deve pensare al quotidiano, ad aiutare il tessuto cittadino a riprendersi, ma la stagione delle riforme sarà indispensabile per la ripartenza del Paese”. “La domanda è se la classe politica (e intendo anche io) avrà il buon senso di mettersi insieme al tavolo che ha fatto nascere la nostra Costituzione, la capacità di lavorare nelle diversità, perché su questi temi oramai è indispensabile. Saremo in grado, senza polemica, con qualcuno che muove la critica come sto facendo io, di metterci al tavolo e trovare quella che si presume sia la formula giusta per tempi cambiati? Questa sarà la prova della verità”, ha poi osservato il sindaco, concludendo: “Tra le tante classi sociali che saranno chiamate a una prova di maturità, la politica più che mai sarà chiamata a una prova di maturità. Vediamo se ce la faremo”. (Rem)