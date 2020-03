Business news: Turchia, nel 2019 installati impianti energia eolica per 687 megawatt

- La Turchia ha aumentato di 687 megawatt la propria capacità di produzione di energia eolica, raggiungendo così un totale di 8.056 megawatt. Lo rende noto un rapporto dell'Associazione turca per l'energia eolica (Tureb) citato dall'agenzia stampa governativa "Anadolu". Secondo il rapporto, circa otto milioni di utenze domestiche hanno usufruito di elettricità prodotta da impianti eolici lo scorso anno. Più del 75 per cento degli impianti sono installati nella regioni di Marmara e dell'Egeo, il 12,3 per cento si trovano nella regione del Mediterraneo e il resto nelle rimanenti aree del paese. La provincia di Izmir è prima nella classifica della capacità installata con 1.549 megawatt, seguita da quelle di Balikesir (1.363 megawatt) e Manisa (689,9 megawatt). In totale, la Turchia conta su 198 impianti eolici operativi e ne sta costruendo altri 25 per un totale di 1.309 megawatt. Il ministro per l'Energia e le risorse naturali, il potenziale eolico complessivo del paese si attesta sui 48 mila megawatt. (Tua)