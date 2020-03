Business News: coronavirus, Oxfam chiede a G20 di approvare moratoria universale su debito paesi africani

- L’organizzazione non governativa Oxfam ha chiesto ai governi dei paesi del gruppo G20, riuniti oggi per un vertice virtuale straordinario per discutere dell’emergenza coronavirus, di approvare una moratoria sul debito dei paesi africani al fine per tutelare la popolazione del continente i cui mezzi di sussistenza sono stati spazzati via dalla pandemia. Lo riferiscono i media locali. “Oxfam accoglie con favore la decisione dei leader del G20 di tenere un vertice straordinario virtuale per rispondere alla crisi sanitaria e alla recessione economica innescata dal Covid-19. I leader del G20 riuniti oggi non possono permettersi di ignorare le richieste di una moratoria del debito per i paesi africani al fine di salvare vite umane ora e dare un'ancora di salvezza ai molti africani i cui mezzi di sussistenza sono stati interrotti dalla pandemia”, si legge in una nota dell’Ong. “Questo è il momento in cui l'Africa deve utilizzare tutte le risorse esistenti per far fronte all'emergenza. Non ha senso per i paesi africani trasferire le loro risorse tanto necessarie alle banche straniere, ai paesi sviluppati con capacità di far fronte alla pandemia o alle istituzioni internazionali”, ha dichiarato il direttore di Oxfam Pan Africa, Peter Kamalingin, intervenendo al vertice odierno. (Com)