Business News: coronavirus, governo Nigeria stanzia quasi 40 milioni di dollari per fronteggiare emergenza

- Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha annunciato lo stanziamento di quasi 40 milioni di dollari per fronteggiare l'emergenza coronavirus nel paese, e in particolare nello stato di Lagos, dove si registra il maggior numero di contagi. Nello specifico, secondo quanto riferisce il quotidiano "The Guardian", il governo stanzierà 26 milioni di dollari a beneficio dello stato di Lagos e una sovvenzione di circa 13 milioni al Centro nigeriano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ncdc). Su Twitter il capo dello Stato ha annunciato inoltre che alle navi mercantili sarà consentito attraccare in Nigeria solo nel caso in cui provengano da viaggi in mare di oltre 14 giorni e il loro equipaggio sarà testato per verificare che non ci siano positivi a bordo. Le navi di petrolio e gas sono tuttavia esentate dalla misura. Nel paese sono stati confermati finora 65 casi di contagio da coronavirus: di questi, 44 sono stati registrati nel solo stato di Lagos. (Res)