Business News: coronavirus, presidente Sierra Leone dichiara stato di emergenza per un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria pubblica per i prossimi 12 mesi nel tentativo di prevenire la pandemia di Covid-19 nel paese, dove al momento non si registrano casi confermati di contagio. Lo rende noto la presidenza di Freetown in un comunicato rilanciato dai media locali. Il provvedimento prevede anche restrizioni sui viaggi all'estero per tutti i funzionari di governo e il divieto di riunioni pubbliche con più di cento persone. Il capo dello Stato ha inoltre ordinato lo schieramento dell'esercito negli aeroporti e nei valichi di frontiera internazionali al fine di garantire la piena attuazione delle misure annunciate. La Sierra Leone è uno dei pochi paesi africani in cui non si registrano ancora casi di contagio, mentre nel continente si contano attualmente più di 2 mila casi di contagio in oltre 40 paesi. (Res)