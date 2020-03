Business News: Sudafrica, Ramaphosa annuncia la serrata per l'emergenza Covid-19

- La repentina impennata del numero di casi di coronavirus confermati in Sudafrica nell’ultima settimana ha portato il paese in testa alla classifica dei paesi con più contagi in Africa. Con un bilancio aggiornato - al momento - di 554 contagi sugli oltre 2 mila totali del continente, il Sudafrica ha infatti sopravanzato l’Egitto nella graduatoria. Sulla base di oltre 12.800 tamponi effettuati, il paese ha registrato nelle ultime 24 ore 152 nuovi casi, aggravando un bilancio che dall’inizio dell’epidemia pesa principalmente sulle tre più importanti province del paese: il cuore finanziario del Gauteng (200 casi su 554), l’hub tecnologico del Capo occidentale (100) e la provincia costiera dello Kwazulu-Natal (60), seconda più popolosa del paese e storica patria dell’etnia zulu. Nel tentativo di arginare una pandemia che rischia di mettere in ginocchio il sistema sanitario nazionale ed un’economia già gravemente fiaccata dalla recessione, ieri il presidente Cyril Ramaphosa ha annunciato nuove misure drastiche. (Res)