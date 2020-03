Business News: leader Unione africana accettano di lavorare insieme contro la pandemia di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei paesi membri dell’Unione africana (Ua) hanno deciso di formare un gruppo di lavoro congiunto per condividere informazione ed esperienze per contrastare la diffusione del coronavirus. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza egiziana citata dai media locali, i leader dell’Ue hanno concordato di concentrarsi, nel prossimo periodo, sulla massimizzazione della produzione domestica di materiali medici e disinfettanti. Il presidente Al Sisi, da parte sua, ha confermato l'entusiasmo dell'Egitto nel presentare un adeguato sostegno finanziario per costituire un fondo per fornire i requisiti necessari per combattere il coronavirus in Africa e affrontare le ricadute economiche attese sulla scia dei precedenti sforzi per il contrasto all’ebola adottati dall’Ua. (Cae)