Coronavirus: Stati Uniti, Trump rinuncia a quarantena negli stati di New York, New Jersey e Connecticut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha abbandonato l'idea di mettere in quarantena gli stati di New York, New Jersey e Connecticut, limitandosi ad emettere degli avvisi di viaggio per dissuadere i viaggi e gli spostamenti nei e dai tre stati, senza però chiuderne i confini. Lo ha annunciato lo stesso capo della Casa Bianca su Twitter. "Su raccomandazione della Task Force coronavirus della Casa Bianca, e previa consultazione con i governatori di New York, New Jersey e Connecticut, ho chiesto ai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) una forte consulenza di viaggio, che deve essere amministrata dai governatori, in consultazione con il governo federale. Non sarà necessaria una quarantena. I dettagli completi saranno rilasciati dal Cdc questa sera", ha detto Trump. La decisione è stata annunciata dopo le proteste dei governatori, in particolare quello di New York Andrew Cuomo, che aveva definito una eventuale quarantena una "dichiarazione federale di guerra agli stati". Nel frattempo è salito a 125 mila il numero totale dei contagi confermati in tutto il paese, mentre il numero dei decessi ha superato le 2.200 unità. (Nys)