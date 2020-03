Roma: Raggi, cantieri non si fermano

- Virginia Raggi torna a parlare dei lavori in corso per le strade della Capitale durante l'emergenza coronavirus. Su Facebook la prima cittadina posta un video dall'interno della galleria Giovanni XXIII dove procede la riqualificazione della "canna Sud", anticipata proprio approfittando del forzato isolamento. "I cantieri strategici della città - scrive la sindaca - non si fermano anche in un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo. Anzi, stiamo cercando di velocizzare i lavori approfittando delle strade libere dal traffico. In questi giorni proseguono gli interventi di restyling della galleria Giovanni XXIII nel tratto in direzione Stadio Olimpico/Salaria. Le tre imprese che si occupano delle manutenzioni hanno iniziato a riqualificare il manto stradale della 'canna sud' e nei prossimi giorni le operazioni saranno completate sull’intero tratto". Raggi dunque entra nel dettaglio elencando quanto fatto sinora all'interno della galleria. "Sono già stati sanificati e puliti accuratamente i pannelli fotoriflettenti con l’obiettivo di migliorare l’illuminazione all’interno della galleria e quindi la sicurezza per automobilisti e motocilisti. Nei giorni scorsi gli operai hanno, poi, riposizionato i tombini sul corretto livello della carreggiata, rimosso le barriere di sicurezza danneggiate e bonificato la vegetazione infestante in prossimità delle rampe di ingresso e di uscita.Si tratta di interventi attesi da tanti anni, fondamentali per la sicurezza di auto e moto che torneranno a percorre la galleria quando l’emergenza coronavirus sarà finita", conclude. (Rer)