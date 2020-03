Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo nella prima parte della giornata da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso in pianura e sulla fascia prealpina, poco nuvoloso sui settori alpini; dal pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità fino a ovunque nuvoloso. In mattinata deboli precipitazioni locali sui rilievi prealpini, in graduale estensione in montagna nel pomeriggio, a interessare anche buona parte della pianura in serata. Quota neve a circa 1700 metri, in calo a 1400 metri in serata. Minime in lieve calo, massime stazionarie o al più in lieve aumento. In pianura minime tra 4 e 6°C, massime tra 17 e 19°C. (Rem)