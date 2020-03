Mali: oggi le elezioni legislative nonostante l'emergenza coronavirus (2)

- Il voto si sarebbe dovuto tenere inizialmente ad ottobre del 2018, dopo la riconferma del presidente Keita per un secondo mandato, ma è stato poi rinviato più volte prima a causa di uno sciopero dei magistrati, poi a causa del deterioramento della sicurezza e delle divisioni politiche, il che ha spinto il presidente Keita a prorogare il mandato dei deputati fino al 2 maggio 2020. L'attuale parlamento maliano è composto dalla maggioranza emersa dalle ultime elezioni del 2013, che avevano concesso una maggioranza sostanziale al neoeletto presidente Keita. Nell'annunciare la nuova data delle elezioni, lo scorso 23 gennaio, il portavoce del governo Yaya Sangaré aveva affermato che la proroga era stata decisa per garantire che le operazioni militari in corso per contrastare la violenza jihadista andassero di pari passo con un'azione politica capace di ripristinare l'autorità statale nel paese. (segue) (Res)