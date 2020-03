Mali: oggi le elezioni legislative nonostante l'emergenza coronavirus (3)

- In un tale contesto, a destare ulteriore preoccupazione è stato il rapimento di Cissé. A lanciare l’allarme è stato il suo stesso partito in una nota, secondo cui Cissé è scomparso mercoledì scorso mentre stava conducendo dei comizi elettorali nella regione centrale di Niafunke e da allora non ha più dato notizie di sé risultando non reperibile telefonicamente. “Il partito è profondamente preoccupato per la situazione e sollecita il governo, le forze armate e la missione delle Nazioni Unite a aiutarlo a rintracciarlo”, si legge nella nota. Successivamente, la presidenza ha confermato che Cissé è stato effettivamente rapito. In un comunicato citato da "Jeune Afrique", il governo di Bamako ha assicurato che verranno prese "tutte le misure necessarie a ritrovare" l'oppositore, che è stato in passato anche ministro delle Finanze e come candidato dell’Urd era arrivato secondo alle ultime elezioni presidenziali del 2018 dietro al presidente uscente Ibrahim Boubacar Keita, attualmente al suo secondo mandato. Le forze della Missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) sono state mobilitate per le ricerche di Cissé e di due persone della sua squadra rapite con lui. Già il 17 marzo, uomini armati non identificati avevano rapito Mohamed Ag Ahmed, candidato alle elezioni legislative per il partito al potere Rassemblement pour le Mali (Rpm, al potere) nel dipartimento di Niafunké, poi rilasciato 24 ore dopo. (segue) (Res)