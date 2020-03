Mali: oggi le elezioni legislative nonostante l'emergenza coronavirus (4)

- Il Mali è precipitato nel caos il 21 marzo 2012, quando un colpo di Stato ha fatto cadere il presidente Amadou Toumani Toure, consentendo ai tuareg di conquistare il nord del paese e ai gruppi islamici, alcuni dei quali legati ad al Qaeda, di estendere la loro azione. L’intervento delle truppe francesi, nel 2013, ha impedito ai gruppi jihadisti di raggiungere la capitale Bamako. Ad oggi, tuttavia, intere zone nel nord del paese sfuggono ancora al controllo delle forze maliane e internazionali presenti nel paese, nonostante l’accordo di pace tra governo centrale e ribelli tuareg siglato nel giugno 2015. A febbraio tuttavia, di fronte al deterioramento della sicurezza degli ultimi mesi e dopo aver a lungo respinto qualsiasi apertura al dialogo con i combattenti jihadisti, il presidente Keita ha ammesso la possibilità di un nuovo approccio ai gruppi jihadisti. Il bilancio delle vittime nel Sahel "sta crescendo in modo esponenziale e credo che sia tempo che vengano esplorate nuove vie", ha dichiarato il capo dello Stato. Qualche giorno prima, uno dei suoi rappresentanti aveva indicato di aver inviato emissari a parlare con i vertici del Jama'a Nusrat ul Islam wa al Muslimin (Jnim), la principale alleanza jihadista nel Sahel affiliata ad al Qaeda: in particolare con il capo Iyad Ag Ghaly e con Amadou Koufa, capo della fazione Macina. Pur affermando di attendere "con timore" risposta al nuovo approccio adottato, il presidente Keita aveva anche affermato di non escludere discussioni con il gruppo dello Stato islamico (Is) ed il suo leader locale, Adnane Abou Walid al Sahraoui. (segue) (Res)