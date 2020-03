Mali: oggi le elezioni legislative nonostante l'emergenza coronavirus (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il passo fatto dalle autorità di Bamako, il gruppo Jnim si è detto pronto ad avviare dei colloqui con il governo del Mali, a condizione che Francia e Nazioni Unite ritirino le loro forze militari dal paese africano. "Siamo pronti ad avviare negoziati con il governo del Mali, dopo che il presidente (Ibrahim Boubacar Keita) ha annunciato il suo desiderio di negoziare (con il Jnim) per discutere i modi di porre fine al sanguinoso conflitto che è entrato nel suo settimo anno a causa dell'invasione del Crociati francesi", ha dichiarato il gruppo in una nota pubblicata sulla sua piattaforma "al Zallaqa". Il testo, autenticato dal sito di monitoraggio del jihadismo on line "Site", precisa che questa condizione è l'unico presupposto per prendere parte ai negoziati: il governo di Bamako è in questo senso invitato a "ritirare l'invito formale" alle forze francesi, e a "dichiarare apertamente la fine della presenza delle truppe Barkhane e Minusma sul suo territorio". (segue) (Res)