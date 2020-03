Mali: oggi le elezioni legislative nonostante l'emergenza coronavirus (6)

- Il gruppo Jnim ha rivendicato il duplice attacco armato avvenuto lo scorso 30 settembre contro due postazioni dell’esercito del Mali a Boulkessy e Mondoro, vicino al confine con il Burkina Faso. Nell'attacco sono rimasti uccisi secondo i jihadisti 85 militari maliani (e non 40 come riferito dall’esercito di Bamako), mentre gli assalitori avrebbero requisito cinque veicoli, 76 pistole, due proiettili di mortaio e munizioni. Si tratta di uno degli attacchi più cruenti subiti dall'esercito maliano e dalla forza congiunta del G5 Sahel, che comprende le truppe di Mali, Mauritania, Burkina Faso, Ciad e Niger. Barkhane è la forza anti-jihadista francese dispiegata in Mali e nel Sahel con 5.100 uomini, missione che opera sul territorio in parallelo con la missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma), nella quale secondo i dati di fine 2019 sono impegnati circa 12 mila uomini. (Res)