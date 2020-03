Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo ovunque coperto. Precipitazioni da deboli a moderate, più intense sulla fascia pedemontana e prealpina centro occidentale, deboli o molto deboli sulla bassa pianura. Insistenti e diffuse nella prima parte della giornata, in attenuazione o in parziale esaurimento in serata, specialmente sulla parte pianeggiante. Quota neve inizialmente a circa 800-1000 metri fino al pomeriggio, quindi in calo a 600-900 metri e in ulteriore calo in serata a quote collinari. Minime in lieve rialzo, massime in calo. In pianura minime a circa 6°C, massime attorno a 11°C. (Rem)