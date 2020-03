Arabia Saudita: missili Houthi contro Riad mettono a rischio la tregua per il coronavirus in Yemen

- La richiesta di tregua avanzata dalle Nazioni Unite in Yemen per scongiurare un’epidemia di coronavirus nel paese più povero del Golfo rischia di naufragare. Due civili sauditi sono rimasti feriti in un attacco missilistico lanciato ieri sera dai ribelli sciiti yemeniti Houthi contro Riad, a oltre 1.000 chilometri di distanza dal confine con lo Yemen. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ufficiale del Regno “Spa”, due persone hanno riportato “lievi ferite” a causa “della caduta dei detriti del missile intercettato sopra i quartieri residenziali” della capitale. I residenti di Riad hanno udito distintamente almeno tre esplosioni sabato sera, seguite da sirene dei veicoli di emergenza in alcuni quartieri settentrionali. Il portavoce della Coalizione militare a guida saudita in Yemen, Turki al Malki, ha confermato che due missili balistici lanciati dal gruppo yemenita sostenuto dall’Iran Ansar Allah, meglio noto come Houthi, sono stati distrutti intorno alle 23:23 ora locale (le 21:23 italiane). Al momento non risultano ancora rivendicazioni di responsabilità. Al Malki ha affermato che la distruzione dei missili ha provocato la "dispersione di detriti in alcune aree residenziali" a Riad e Jizan. Secondo l’emittente televisiva “Al Arabiya”, danni maggiori sono stati scongiurati grazie al sistema di difesa antimissile statunitense Patriot. (segue) (Res)