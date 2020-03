Arabia Saudita: missili Houthi contro Riad mettono a rischio la tregua per il coronavirus in Yemen (4)

- Numerose persone scappate dalla guerra nelle ultime settimane, tra cui donne e bambini, sono fuggite a piedi, camminando per giorni senza cibo o acqua attraverso il deserto aperto, secondo una recente dichiarazione dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Il sistema sanitario dello Yemen non ha finora registrato alcun caso di Covid-19, ma se l’epidemia dovesse arrivare nel paese l'effetto potrebbe essere catastrofico, aggiungendosi alla peggiore crisi umanitaria del mondo. L'Arabia Saudita, da parte sua, sta cercando per limitare la diffusione della malattia dovuta al virus Sars-Cov-2. Finora il ministero della Salute del Regno ha segnalato 1.203 infezioni da coronavirus e quattro morti. (Res)