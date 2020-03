Coronavirus: arrestati 5 pusher, in giro nonostante i divieti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Storia analoga è accaduta, dall'altro lato della città, a Tor Bella Monaca, dove gli agenti del reparto volanti hanno arrestato M.I., congolese di 24 anni, sopreso proprio nel momento della compravendita di droga, mentre si era avvicinato ad un uomo per passargli qualcosa. Alla vista dei poliziotti il pusher ha cercato di nascondere due involucri all'interno del passaruota di una macchina in sosta. Gli agenti l'hanno fermato e durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 175 euro in contanti e circa 37 grammi di cocaina suddivisi in 76 involucri, precedentemente occultati. Al Prenestino, infine, è stato arrestato R.U., 31enne italiano, fuggito in auto alla vista dei poliziotti. All'interno della vettura nascondeva oltre 2 chili di marijuana all'interno della sua auto: arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio, è stato anche indagato per ricettazione di auto rubata, sulla quale viaggiava senza patente. (Rer)