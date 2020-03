Business news: coronavirus, ministero Finanze indiano annuncia misure di sostegno per oltre 20 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha annunciato un pacchetto di misure del valore complessivo di 1.700 miliardi di rupie (quasi 20,59 miliardi di euro) per far fronte all’emergenza coronavirus, indirizzato prevalentemente agli operatori sanitari e alle categorie vulnerabili. Per circa 2,2 milioni di lavoratori della sanità è prevista una copertura assicurativa di cinque milioni di rupie (60 mila euro circa). Cinque chilogrammi di grano o riso e un chilogrammo di legumi al mese saranno forniti per tre mesi a 800 milioni di poveri. Circa 200 milioni di donne riceveranno 500 rupie (poco più di sei euro) al mese per il prossimo trimestre nell’ambito del programma di inclusione finanziaria Jan Dhan. (Inn)