Business news: Egitto, traffico sospeso fino al 15 aprile

- Il traffico aereo dell'Egitto resterà sospeso fino al 15 aprile. Lo ha annunciato il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouli, secondo quanto riferisce un comunicato stampa dell'esecutivo. "In aggiunta alla decisione si è deciso di aggiungere due altri punti, nel quadro delle direttive del capo dello Stato, Abdel Fatah al Sisi", ha proseguito. Le indicazioni riguardano, in particolare, la sospensione del traffico aereo e la continuità dei servizi ospedalieri. Il primo ministro egiziano ha annunciato il coprifuoco per due settimane su tutto il territorio nazionale per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. L’annuncio in diretta televisiva giunge dopo che il capo dello Stato, Abdel Fatah al Sisi, ha adottato un nuovo pacchetto di misure precauzionali. Il coprifuoco entrerà in vigore a partire dalle 19 del 25 marzo e fino alle 6 del mattino per le prossime due settimane. “In base alle nuove misure, tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, saranno sospesi”, ha affermato Madbouli. Inoltre, “tutti i caffè, i negozi, compresi i centri commerciali, restano chiusi dalle 17 alle 6 e saranno del tutto chiusi il venerdì e il sabato”. Chiusi anche club sportivi, qualsiasi luogo di aggregazione e i ristoranti, che limiteranno la loro attività alla consegna a domicilio. Il provvedimento non riguarda supermercati, negozi di generi alimentari all’esterno dei centri commerciali. Prosegue per altre due settimane la sospensione della didattica nelle scuole e nelle università, mentre è prevista una riduzione del numero di lavoratori impiegati in istituzioni statali. “In caso di violazione delle decisioni, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge d’emergenza”, ha aggiunto il capo dell’esecutivo. In particolare, sono previste multe fino a 4 mila sterline egiziane (circa 254 dollari) e la reclusione. (Cae)