Business news: Italia, tramite Cdp, versa 50 milioni di euro per aiutare la Tunisia

- Italia e Tunisia continuano a cooperare per superare insieme la crisi del coronavirus. L’Italia, tramite Cassa Depositi e Prestiti, ha versato 50 milioni di euro (circa 157 milioni di dinari tunisini) a titolo di credito d’aiuto alla Banca centrale tunisina. “Questa somma è destinata a sostenere le imprese tunisine e potrà essere utilizzata per rispondere all’impatto socioeconomico del coronavirus in Tunisia, supportando le misure messe in campo dal governo tunisino. È un primo passo, mano nella mano, per far fronte alla Covid-19”, spiega l’ambasciata d’Italia a Tunisi in una nota pubblicata su Facebook. (Tut)