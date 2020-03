Business News: Somalia, da Fmi e Banca mondiale via libera a riduzione debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una decisione attesa da anni, il Fondo monetario internazionale (Fmi) e la Banca mondiale hanno finalmente dato il via libera alla riduzione del debito della Somalia. Lo riferiscono i media locali. Nell’annunciare la decisione, i due istituti finanziari hanno constatato che il governo federale somalo ha preso le misure necessarie per ottenere la riduzione del debito nell'ambito dell'iniziativa Hipc (Paesi poveri fortemente indebitati), lanciata nel 1996 congiuntamente da Fmi e Banca mondiale allo scopo di aiutare i paesi in via di sviluppo a portare il loro debito pubblico a un livello sostenibile, a condizione che i loro governi dimostrino di raggiungere determinati livelli di efficienza nella lotta alla povertà. La Somalia diventa così il 37mo paese a raggiungere questo traguardo, noto come “punto di decisione” nell'ambito dell'iniziativa Hipc, che consentirà a un paese devastato da decenni di guerra e instabilità di ricostruire relazioni con le istituzioni finanziarie internazionali dopo quasi 30 anni, ovvero dallo scoppio del conflitto civile nel 1991, e di ricevere sovvenzioni nell'ambito di oltre 50 miliardi di aiuti d'emergenza messi a disposizione dall’Fmi per la risposta alla pandemia di Covid-19. La riduzione del debito, si legge nel comunicato dell’Fmi, aiuterà inoltre la Somalia a realizzare cambiamenti duraturi per i suoi cittadini, consentendo di ridurre irrevocabilmente il proprio debito da 5,2 miliardi di dollari alla fine del 2018 a 557 milioni di dollari in termini di valore attuale netto (Van) una volta che raggiungerà il cosiddetto “punto di completamento” Hipc in circa tre anni di tempo. (Res)